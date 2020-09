Wanda Fisher e Daniele Pompili stanno insieme? Il bacio bollente

Wanda Fisher ha una nuova fiamma: si tratta dell'ex (giovanissimo) fidanzato di Floriana Secondi.

Wanda Fisher e l’ex fidanzato di Floriana Secondi, Daniele Pompili, stanno insieme? I due sono stati fotografati in atteggiamento inequivocabile ma al momento non avrebbero confermato la presunta liaison sentimentale.

Floriana Secondi e Daniele Pompili insieme

Floriana Secondi e Daniele Pompili sono stati fotografati avvinghiati e mentre si scambiavano un bacio sulle labbra.

Sembra dunque che i due abbiano una liaison sentimentale in atto, ma al momento nessuno dei due ha confermato la notizia. Pompili è noto al grande pubblico per esser stato legato all’ex vincitrice del Grande Fratello Floriana Secondi. Stando alle foto da lui postate sui social sembra anche che abbia un figlio, ma sulla sua vita privata Pompili ha sempre preferito mantenere un velo di riservatezza. Come si siano conosciuti lui e la nota artista di Crotone non è dato sapere, quel che è certo è che le foto parlano chiaro: tra lei e Pompili c’è qualcosa di più che una semplice amicizia.

I due confermeranno cosa ci sia davvero tra loro? Intanto sui social c’è chi avrebbe da dire per la differenza d’età tra i due (lei ha 73 anni mentre lui ne avrebbe soltanto 32).

Ospite nel salotto tv di Barbara D’Urso la cantante ha affermato di avere 59 anni nonostante nessuno le avrebbe creduto a proposito dell’età. Sembra anche che in passato la Fisher si sia sposata con un uomo misterioso, ma le nozze sarebbero durate meno di 24 ore. Sarà vero? In tanti tra i suoi fan sui social sono impazienti di saperne di più.