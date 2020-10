Cosa sta succedendo a Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli? Il colpo di scena delle scorse ore nella Casa del Gf Vip 5

Incredibile nuovo colpo di scena nella Casa del Grande Fratello Vip 5. Lo scoop riguarda nella fattispecie Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, i quali sembravano in procinto di dare il via a una romanticissima storia d’amore. Già nominati ‘i Gregorelli’ dai fan, il feeling tra i due sembrava infatti crescere ogni giorno di più.

Tuttavia qualcosa sembra essersi sfaldato nelle scorse ore, certamente in conseguenza della rivelazione avvenuta in puntata, quando Elisabetta ha sentito una frase riportata da Pierpaolo a Matilde Brandi. Proprio la risposta della Gregoraci a tali parole, confessata a Stefania Orlando poche ore fa, non lascia ben sperare sul futuro della coppia.

Stando dunque a quanto riferito dalla showgirl calabrese nel corso di una chiacchierata con gli altri inquilini, Elisabetta ha sminuito quanto accaduto con l’ex velino di Striscia la Notizia. La risposta della Gregoraci ha difatti precisato come tra loro ci sia stata solo qualche abbraccio e quel fatidico bacio dato per scherzo in piscina. Ecco il video incriminato, riportato su Twitter da diversi utenti: