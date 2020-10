Tommaso Zorzi potrebbe essere a rischio di uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip 5: ecco cosa è successo durante la notte

Durante la notte del 4-5 ottobre 2020 Tommaso Zorzi si è sentito di nuovo male all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Il giovane influencer ha così chiesto aiuto agli autori, accusando però poi la produzione di non avergli dato nulla contro il dolore.

L’ex protagonista di Riccanza ha così dato il via a un feroce attacco contro la regia, finendo per essere censurato. L’audio delle sue parole è stato difatti chiuso, così come lui stesso è stato estromesso da ogni inquadratura. Come andrà a finire per l’esuberante gieffino? Tommaso rischierà di uscire dalla casa di Cinecittà?

Tommaso Zorzi sopra le righe

Nella prossima puntata del reality show avremo la risposta alla fatidica domanda.

Nel mentre, sappiamo bene quanto il popolare blogger sia spesso stato al centro di forti polemiche nella casa più spiata d’Italia. L’ultima fra le tante riguarda la sua infelice uscita ironica riferita al coming out di Gabriel Garko, avvenuto al cospetto di Adua Del Vesco, sua ex fidanzata.