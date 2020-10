A Pomeriggio 5 è stato beccato un particolare frangente di Adua Del Vesco nella Casa del Gf Vip 5: il lato B dell'attrice in diretta

Collegamento bollente quello di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 con la casa del Grande Fratello Vip 5. La conduttrice partenopea ha infatti colto al volo Adua Del Vesco mentre mostrava civettuolamente il suo lato B a favore di telecamere. L’attrice si è resa protagonista di uno scatto destinato alla “prova Instagram”, dopo che gli autori del reality hanno messo a disposizione dei gieffini una macchina fotografica.

Insieme a tali immagini della Del Vesto scattate da Dayane Mello in piscina, è stato immortalato anche il bacio tra Elisabetta Gregoraci e Tommaso Zorzi.

Adua Del Vesco ritrova il sorriso

Ricordiamo che solo poche ore fa l’interprete siciliana aveva dichiarato di essere “distrutta” e di voler uscire dalla Casa di Cinecittà. Evidentemente, nel giro di poco tempo, è riuscita a ritrovato il sorriso dopo che l’enorme castello di bugie di cui è stata vittima è crollato.

Nel mentre, gli altri inquilini della casa l’hanno già soprannominata “la vergine della valle”. In tanti si domandano peraltro perché abbia scatenato un tale marasma contro Massimiliano Morra se in realtà tra i due non c’è mai stata una storia d’amore reale. Voci di corridoio spifferano che i due fossero già d’accordo prima di entrare al Gf Vip… i misteri della casa non sono certo scomparsi…