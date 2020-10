Nella Casa del Gf Vip 5 sorge il sospetto di un uomo misterioso con il quale Elisabetta Gregoraci avrebbe avuto un flirt: di chi si tratta?

Elisabetta Gregoraci ha davvero avuto un flirt con un uomo misterioso che le ha mandato un messaggio aereo con la scritta “Sei l’epicentro del mio terremoto”? Nella casa del Grande Fratello Vip 5, l’ex moglie di Flavio Briatore si trova pressoché sempre al centro dell’attenzione.

In prima linea negli interessi dei telespettatori per la sua liaison con Pierpaolo Pretelli, ecco ora sorgere un nuovo gossip sulla bella calabrese.

Chiaramente in un attimo l’ex Velino di Striscia la Notizia si è visto spezzare il cuore dalla solare presentatrice, il cui bacio in piscina lo aveva mandato in brodo di giuggiole.

Dopo la confidenza scappatagli durante la chiacchierata con Matilde Brandi, tuttavia, le cose tra loro sembrano essersi raffreddate. Per poi smorzarsi del tutto con questa nuova quanto inaspettata batosta arrivata letteralmente dal cielo…

Molti sostengono del resto da tempo che la Gregoraci sarebbe legata all’ex genero di un grande imprenditore della moda. Intanto all’interno della Casa di Cinecittà si parla spesso di Briatore, nei confronti del quale Elisabetta non frena la voglia di togliersi qualche sassolino dalle scarpe. La showgirl ha infatti raccontato di essere stata spesso trascurata dall’imprenditore, ricordando nello specifico il giorno del funerale di sua madre, quando lui la lasciò sola poco dopo le esequie per andare in discoteca.