Benjamin Mascolo, l’incredibile trasformazione fisica

Benjamin Mascolo ha condiviso con i fan gli scatti inediti della sua incredibile trasformazione fisica.

Oggi Benjamin Mascolo è apprezzato dalle sue giovani fan non solo per la sua musica, ma anche per il suo fisico snello e asciutto e il suo fascino mozzafiato. Il cantante ha rivelato via social che i suoi addominali scolpiti sarebbero frutto di enormi sforzi, e che in passato non sarebbe stato sempre così.

Benjamin Mascolo: la trasformazione

Oggi Benjamin Mascolo ha un fisico snello e palestrato, ma non è sempre stato così: lo stesso cantante ha rivelato via social di esser stato leggermente in sovrappeso in passato, e ha scritto un messaggio d’incoraggiamento ai suoi fan. “Più grandi sono i tuoi sogni, più grandi saranno i sacrifici che devi compiere per raggiungerli. Mi sto preparando per un nuovo inizio: il capitolo più importante della mia vita.

Manca poco”, ha scritto il cantante, senza anticipare ai fan ulteriori dettagli.

Il cantante, che si è separato dal collega di sempre Federico Rossi, oggi è felicemente legato a Bella Thorne, l’attrice americana balzata alle cronache mondiali dopo aver rivelato le molestie di cui sarebbe stata vittima in passato.

I due sono più innamorati che mai, e Mascolo dedica spesso i suoi messaggi d’amore alla giovane attrice via social. Secondo i rumor in circolazione le novità anticipate dal cantante potrebbero avere proprio a che fare con Bella Thorne, e c’è già chi si chiede se i due presto si sposeranno.