La concorrente non rientrerà nel reality, perché ha avuto una discussione con un'autrice del programma.

L’uscita dalla casa di Franceska Pepe ha fatto molto discutere e i telespettatori speravano potesse rientrare al Grande Fratello Vip. La speranza è stata alimentata dalle polemiche a causa dei voti arrivati dalla Spagna per salvare Adua Del Vesco. L’assenza della modella dai social e l’esposto del Codacons all’AgCom per valutare la validità dei voti hanno fatto pensare ad un rientro nel reality, che è stato smentito da Fanpage.it.

Franceska Pepe non rientra al GF Vip

Franceska Pepe non rientrerà nella casa del Grande Fratello Vip, ma è stata ospite in studio di Alfonso Signorini, dopo qualche minuto di attesa. L’ex gieffina ha dichiarato apertamente in diretta di aver litigato con un’autrice del programma televisivo. “Mi ha urlato addosso e una cosa che non sopporto è la mancanza di rispetto, non dico che stavamo arrivando alle mani, ma quasi” ha spiegato Franceska Pepe.

Il conduttore ha cercato di calmarla e smorzare la tensione. La conferma del fatto che la donna non tornerà al GF Vip è rappresentata dall’annuncio dell’ospitata a Live-Non è la D’Urso.

Ad essere in nomination erano quattro concorrenti. Dopo i primi due salvataggi, si è arrivati ad uno scontro tra Franceska Pepe e Adua Del Vesco. La modella è stata eliminata per pochi voti. Il pubblico italiano ha creato una polemica sui social, facendo notare che sul telefoto potrebbero aver influito i voti arrivati dalla Spagna, dove Adua ha molto successo.

#EspañaSalvaAAdua è un hashtag creato dagli spagnoli. Il Codacons ha ricevuto moltissime segnalazioni che chiedevano una verifica, visto che nel reality sono validi solo i voti italiani. “Siamo sommersi da segnalazioni di utenti che denunciano come sui social siano apparsi profili spagnoli che avrebbero avviato una campagna di voti in massa a favore della concorrente Adua Del Vesco. Una circostanza che, se confermata, non solo violerebbe palesemente il regolamento, ma determinerebbe un danno per gli spettatori italiani che, in buona fede, hanno speso soldi per partecipare al televoto.

Per tale motivo il Codacons presenta un esposto all’Agcom in cui si chiede di aprire una indagine sul caso e accertare eventuali illeciti e irregolarità” si legge in una nota diffusa dal Codacons.