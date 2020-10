GF Vip, Alfonso Signorini: in cosa è laureato

In cosa è laureato il conduttore del Grande Fratello Vip? Mistero svelato!

Alfonso Signorini è uno dei volti più conosciuti del mondo televisivo ed è molto seguito anche sui social network. Sul suo profilo Instagram conta più di ottocentomila follower ed è diventato il conduttore perfetto del Grande Fratello Vip. Il suo modo di condurre piace moltissimo al pubblico, che ama anche il suo ruolo di direttore del settimanale Chi, con sui svela sempre tantissimi scoop.

Non tutti, però, sanno quale sia stata la sua formazione e in cosa si è laureato.

Alfonso Signorini laurea

Alfonso Signorini, oltre ad essere un bravissimo direttore di giornale, ha saputo mostrare il suo grande talento come conduttore, gestendo al meglio qualsiasi tipo di situazione nel reality. Il conduttore ha dovuto affrontare anche una pandemia, continuando a portare avanti la sua trasmissione. Le sue capacità nel gestire tutti gli imprevisti di una diretta sono ormai note a tutto il pubblico, che continua a seguire il Grande Fratello Vip, non tutti, però, conoscono il suo percorso scolastico e non tutti sanno in cosa si è laureato.

Alfonso Signorini, originario di Milano, ha seguito gli studi presso il liceo classico, in cui si è diplomato, per poi laurearsi in Lettere Classiche. In seguito, ha conseguito la specialistica in Filologia Medievale, che lo ha spinto a lavorare inizialmente come professore. Alfonso Signorini si è diplomato anche al Conservatorio, dopo aver studiato pianoforte. Ha sempre dimostrato id essere molto determinato e di avere una grande ambizione. La sua carriera scolastica è stata davvero molto intensa e lo ha portato a diventare un uomo di grande talento artistico e anche di grande cultura.