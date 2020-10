La Prova del Cuoco: Anna Dente ricoverata in gravi condizioni

Anna Dente, storica maestra della cucina laziale, è stata ricoverata in gravi condizioni: fu spesso ospite della Clerici a La Prova del Cuoco

Anna Dente, storica cuoca della tradizione laziale, è stata ricoverata nelle scorse ore in gravi condizioni. La chef, nata nel 1943, è la titolare della nota “Osteria di San Cesario” nell’omonima località di cui è originaria. Ha continuato a lavorare dietro ai fornelli fino al mese scorso, quando poi le sue condizioni sono decisamente peggiorate.

Anna Dente: condizioni di salute

Già nei giorni scorsi erano circolati diversi rumors sulle condizioni di salute di Anna Dente. Si era parlato anche di un contagio da Covid-19, visto che nella vicina Genzano i casi di positività sono risultati in aumento. Nelle scorse ore si era poi addirittura diffusa la notizia della sua morte, smentita subito dai familiari. La cuoca nostrana resta ad ogni modo in condizioni molto gravi, tanto che probabilmente sarà presto trasferita in un’altra struttura romana.

Stando al racconto della figlia Angela, Anna avrebbe accusato molto la morte della madre Maria avvenuta qualche mese fa, che ha notevolmente inciso sul suo morale. Oltre a ciò, si è poi aggiunto lo choc del lockdown degli scorsi mesi primaverili.

Divenuta nota al grande pubblico per le sue partecipazioni a “La Prova del Cuoco” con Antonella Clerici, Anna Dente ha iniziato a lavorare molto giovane nella norcineria di famiglia. Col tempo è poi diventata una delle più importanti rappresentanti della cucina povera del territorio laziale. Tra le sue specialità figurano le fettuccine alla Nonno Emilio, i rigatoni con la pajata, la cacio e pepe e la gricia.