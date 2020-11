GF Vip, annuncio a sorpresa di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini ha dato il via alla diciottesima puntata del Grande Fratello Vip con un bellissimo annuncio a sorpresa.

Alfonso Signorini ha dato il via alla diciottesima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip con un bellissimo annuncio a sorpresa. Il conduttore, infatti, ha voluto condividere con il pubblico a casa una notizia che ha riempito il suo cuore di gioia.

L’annuncio di Alfonso Signorini

A tal proposito, infatti, Signorini ha dichiarato: “Non c’entra niente con il programma. Non c’entra niente con il Grande Fratello Vip.

Mi darete del matto, ma io voglio darvi una notizia che mi ha riempito il cuore di gioia: quest’anno, per la prima volta, all’Università La Sapienza di Roma è stata eletta come rettore una donna“. Alfonso Signorini, palesemente felice per l’elezione del nuovo rettore, ha quindi proseguito la puntata annunciando l’ingresso nella casa più spiata d’Italia di Selvaggia Roma, affermando: “Il difficile nella casa del Grande Fratello non è entrarci ma non uscirci!”.

Antonella Polimeni è la nuova rettrice ed è la prima a ricoprire questa carica all’Università Sapienza. L’attuale preside della Facoltà di Medicina e odontoiatria ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi nel corso della prima tornata elettorale.