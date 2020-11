GF Vip, Selvaggia Roma: “Baci con Pretelli”. Lui smentisce

Nel corso della diciottesima puntata del Grande Fratello Vip si è assistito all'ingresso nella casa più spiata d'Italia di Selvaggia Roma.

Nel corso della diciottesima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip, si è assistito all’ingresso nella casa più spiata d’Italia di Selvaggia Roma. L’influencer si è già resa protagonista di un confronto con Elisabetta Gregoraci e raccontato di aver avuto un flirt con Pierpaolo Pretelli.

Quest’ultimo, però, ha smentito.

Selvaggia Roma è entrata nella casa del Grande Fratello Vip nel corso della diciottesima puntata. Interpellata da Signorini, l’influencer ha raccontato: “Ci sono stati dei baci. Non so se lui se li ricorda, penso di sì. Ci conosciamo da due anni, tramite amici di amici. Abbiamo fatto anche un evento insieme. Anzi, ci siamo incontrati la prima volta dal parrucchiere”.

L’influencer ha avuto anche un confronto con Elisabetta Gregoraci a cui ha detto: “Tu non mi conosci però io conosco te. Volevo dirti delle cosine su Pierpaolo. Io sono molto affezionata a lui, non sei l’unica amica speciale. Ho visto che ti sei divertita un po’. Ci hai marciato su. L’hai fatto soffrire, è un bravo ragazzo.

Pierpaolo mi interessa, tanto. Ci sono stati dei baci con la lingua, ma per motivi lavorativi non siamo andati oltre. Dovevi mettere i paletti subito”.

L’ex moglie di Flavio Briatore dal suo canto ha replicato: “Non ci siamo divertiti, è un rapporto puro. Avere una persona che ti supporta è importante. Non ho bisogno di marciare e di giocare.. Sono stata chiara dall’inizio, credimi. Adesso abbiamo rallentato, siamo riusciti a parlarci.

Quello che abbiamo è che ci vogliamo bene. Né io prendo in giro lui né lui prende in giro me. Selvaggia, lui non mi ha mai parlato di te. Noi abbiamo trovato un equilibrio”. Pretelli, interpellato dal conduttore, a sua volta ha affermato: “Selvaggia è una mia amica, non speciale. Ha avuto un rapporto con un mio amico, non con me. Non ci sono mai stati baci“. Quando ha incontrato l’influencer in giardino, poi, l’ex velino ha dichiarato: “Ci sarà stato qualche bacio si sfuggita, quando ci salutavamo.

Con la lingua no. Non dire cavolate”.