L'annuncio della cantante 77enne è arrivato su Instagram, assieme a una rassicurazione per i suoi fan

Orietta Berti è risultata positiva al tampone che rileva il Covid. La cantante ha comunicato, tramite un post sui social, di stare bene e di essere sotto controllo medico. “Care amiche e cari amici, desidero condividere con voi che ieri dopo un nuovo tampone di controllo sono risultata positiva al covid 19.

Sono a casa e sono sotto controllo medico – continua – Grazie a tutti per l’affetto”.

L’artista non specifica se è sintomatica o meno, ma tiene a fare alcune raccomandazioni: “Indossate la mascherina, mantenete le distanze e lavate spesso le mani”.

Orietta Berti positiva al Covid

La notizia della positività della cantante è arrivata pochi giorni dopo la pubblicazione della sua autobiografia. “Mi ha aiutata il mio biografo Luciano Manzotti – ha raccontato -.

Non sapevo come si fa un libro, volevo dosare bene gli aneddoti, che ne ho tanti: un libro si deve leggere in scioltezza”.

Intanto la situazione sanitaria in Italia sembra lentamente migliorare. Cala ancora l’indice di contagio Rt sceso, secondo gli ultimi rilevamento, a 1,08 a livello nazionale con dieci regioni ormai sotto il valore 1.

Nella bozza del monitoraggio congiunto Iss-Ministero della Salute si può inoltre notare una sostanziale differenza con i dati di una settimana fa, quando l’Rt si trovava a 1,18; un altro dato che testimonia come ormai il picco della seconda ondata sia stato raggiunto e si possa ormai parlare di una fase discendente.