GF Vip, Alfonso Signorini scoppia in lacrime in diretta

Nel corso della ventiduesima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini si è emozionato in diretta dopo aver fatto vedere una clip di quando venerdì sera è entrato nella casa più spiata d’Italia per parlare con i concorrenti.

Alfonso Signorini emozionato

Durante la precedente puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 23 novembre, Alfonso Signorini ha annunciato che il programma continuerà ad andare in onda fino ai primi di febbraio. Una notizia che ha inevitabilmente colpito i concorrenti, con alcuni che hanno iniziato a manifestare qualche perplessità in merito alla volontà di proseguire o meno il proprio percorso nella casa più spiata d’Italia.

Proprio per questo motivo il conduttore ha deciso di rassicurarli e venerdì scorso è entrato nella casa più spiata d’Italia per parlare con loro e cercare di infondergli coraggio per restare. Signorini ha quindi fatto rivedere la clip con le immagini della sua visita, con il conduttore che si è emozionato in diretta, tanto da affermare: “Grazie di tutte le emozioni“.

Sia Signorini che gli inquilini della casa più spiata d’Italia si sono commossi, con Pupo che si è complimentato con il conduttore, affermando che conduce questo programma con il cuore.