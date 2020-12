GF Vip, Francesco Oppini incontra Tommaso Zorzi

Nel corso della ventiquattresima puntata del Grande Fratello Vip Francesco Oppini ha avuto un confronto nel giardino del cucurio con Zorzi.

Nel corso della precedente puntata del Grande Fratello Vip, Francesco Oppini ha deciso di abbandonare il reality dopo aver appreso la notizia del prolungamento del programma fino ai primi giorni di febbraio. Una decisione che ha colpito in particolar modo Tommaso Zorzi, con l’influencer che nei scorsi giorni ha rivelato di essersi innamorato del figlio di Alba Parietti.

Francesco Oppini incontra Tommaso Zorzi

Alfonso Signorini ha iniziato la ventiquattresima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip parlando di alcuni dei principali argomenti della settimana, tra questi la confessione di Tommaso Zorzi in merito ai sentimenti che prova per Francesco Oppini. L’influencer, ricordiamo, ha confidato a Cristiano Malgioglio e Stefania Orlando di essersi innamorato del figlio di Alba Parietti.

Ebbene, proprio Francesco Oppini ha avuto nel corso della diretta un confronto nel giardino del cucurio con Zorzi, durante il quale ha voluto confermare il proprio affetto nei confronti dell’amico.

“Ti faccio i miei complimenti perché sabato hai mantenuto la promessa che mi hai fatto e ti sei divertito. Io sono fuori che ti aspetto a prescindere. Un amico in questo caso ti sta ancora più vicino. Non devi pensare a nulla in modo paranoico. L’amicizia è un sentimento d’amore e i sentimenti vanno rispettato. Mi hai dato tantissimo. Non c’è nulla di cui preoccuparsi. Ci lega un sentimento vero e le persone al nostro fianco capiscono.

Aspetterò il giorno che uscirai per andare a cena insieme anche con più persone che vogliono conoscerti. Non voglio che tu ti faccia delle remore. Non c’è nulla di strano. Ci sarò a prescindere. Se mi chiederai di fare un passo indietro per il tuo benessere, lo farò per il tuo bene ma resterò ad aspettare che mi chiami per andare a mangiare insieme. Tira dritto, non mollare un attimo perché io sono ancora qua“, ha infatti affermato Francesco Oppini.

Dal suo canto Tommaso Zorzi, visibilmente in imbarazzo, ha replicato: “Non avrei mai avuto il coraggio di dirtelo qua dentro perché non volevo rovinare il nostro rapporto. All’inizio non me ne rendevo conto, poi nell’ultimo periodo l’ho capito e ho tentato di tirare dritto ma prima o poi i nodi vengono al pettine”.

Oppini ha quindi affermato: “Io sono un tuo amico e lo sarò a lungo. Ci sarò sempre. Farò dei passi in avanti o dei passi indietro ma lo farò per te. Hai 25 anni, hai un mondo davanti, devi solo avere il coraggio di aprirti di più”. A quel punto Alfonso Signorini ha chiesto a Francesco Oppini se si fosse accorto dei sentimenti di Tommaso Zorzi, con l’ormai ex concorrente della casa più spiata d’Italia che ha risposto: “Gliel’avevo anche chiesto se avessi fatto qualcosa che poteva fargli pensare che la nostra amicizia andasse oltre. Lui avrà del tempo per capire se è qualcosa di diverso oppure è quello che lui crede. Non ho intenzione di fare passi indietro nei suoi confronti”.