Samantha de Grenet entra al GF Vip: “Non vedo l’ora”

Samantha De Grenet ha svelato che sarà una delle nuove concorrenti a varcare la soglia della porta rossa del GF Vip.

Samantha De Grenet ha annunciato attraverso i suoi canali social di essere pronta a entrare nella casa del Grande Fratello Vip 5. Oltre a lei sono attesi nella casa del reality show altri 9 nuovi concorrenti.

Samantha De Grenet al GF Vip

A sorpresa Samantha De Grenet ha svelato che sarà una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip 5: “Ora ve lo posso dire! La prossima settimana inizierà x me una nuova avventura e non vedevo l’ ora di potervelo comunicare personalmente”, ha annunciato via social la famosa showgirl.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Samantha de Grenet (@samanthadegrenet)

Ora che il reality show è stato confermato fino a febbraio, Alfonso Signorini ha annunciato che entreranno ben 9 nuovi volti vip all’interno della casa. Del resto alcuni dei concorrenti presenti fin dall’inizio dello show hanno deciso di ritirarsi anticipatamente per tornare dalle loro famiglie (tra loro Francesco Oppini, Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello). Oltre alla De Grenet sembra che i prossimi a entrare nella casa del reality show saranno Serena Grandi, Ginevra Lamborghini, Filippo Nardi e Andrea Zenga.

Sui social molti telespettatori del programma hanno avuto da ridire sulla scelta di far entrare dei nuovi concorrenti all’interno della casa più spiata d’Italia poiché essi sarebbero già avvantaggiati riguardo alle dinamiche instauratesi tra i concorrenti.