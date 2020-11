Oltre a Cristiano Malgioglio sembra che anche Filippo Nardi sia pronto ad rientrare nella casa del Grande Fratello Vip.

Stando ai rumor circolati in rete Filippo Nardi sarà uno dei nuovi concorrenti attesi per dicembre al GF Vip 5. Per lui si tratta di un “ritorno” alla casa del reality show, a cui aveva già partecipato nella versione classica nel 2001.

Filippo Nardi al GF Vip

Stando a indiscrezioni anche Filippo Nardi sarebbe pronto a tornare nella casa del Grande Fratello Vip, che quest’anno ha già visto il “ripescaggio” degli ex concorrenti Stefano Bettarini e Giulia Salemi. Si tratta del primo concorrente dell’edizione Nip che prenderà parte all’edizione Vip, e dunque Signorini ha definitivamente cambiato le regole a tal proposito consentendo a tutti i personaggi delle passate edizioni di tornare nella casa del reality show (com’era stato ad esempio per Valeria Marini nelle precedenti edizioni).

Oltre a Filippo Nardi a dicembre è atteso anche Cristiano Malgioglio, che dovrebbe entrare nella casa non appena si sarà sottoposto ai test e al periodo d’isolamento per il Coronavirus così come le altre new entry.

Alfonso Signorini ha svelato che nel solo mese di dicembre entreranno 9 nuovi volti all’interno del programma, che a sorpresa sarà prolungato fino a febbraio e non fino al 4 dicembre, come invece avevano saputo i concorrenti quando sono entrati nella casa di questa quinta edizione dello show.

Molti di loro proprio a causa del prolungamento del GF Vip hanno deciso di lasciare anticipatamente il programma e fare ritorno dai loro cari dolo oltre 2 mesi di assenza.