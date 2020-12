L’inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli è stato investito da un taxi mentre si trovava in centro a Milano.

Stava consegnando un tapiro d’oro il noto inviato Valerio Staffelli quando è stato investito da un taxi in pieno centro cittadino a Milano.

La vicenda è accaduta nel pomeriggio di Giovedì 10 dicembre nei pressi di Via Torino in Piazza Santa Maria Beltrade. Stando a quanto appreso il noto giornalista avrebbe dovuto consegnare il Premio a Roberto Bolle ballerino di punta del Teatro alla Scala che proprio al momento in cui sarebbe stato investito si sarebbe trovato all’interno di un Taxi.

Le condizioni di salute

Il noto inviato della trasmissione di Striscia la Notizia Valerio Staffelli non sarebbe in gravi condizioni e comunque non avrebbe riportato ferite o traumi di grave portata. Stando a quanto è stato appreso sarebbe stato trasportato presso l’ospedale Gaetano Pini in ambulanza e in codice verde. Ancora non si conoscerebbe l’esatta dinamica dell’incidente. Per questo motivo la Polizia municipale sarebbe al lavoro per ricostruire quanto accaduto attraverso un’attenta analisi dei rilievi.

Ad ogni modo il tassista che avrebbe travolto il noto inviato si sarebbe comunque fermato per prestare i dovuti soccorsi.