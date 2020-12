Un particolare retroscena su Pierpaolo Pretelli sta circolando nelle ultime ore: ecco cosa sarebbe emerso sull'ex Velino ora al Gf Vip

Senza ombra di dubbio, uno dei personaggi più apprezzati del Grande Fratello Vip 5 è Pierpaolo Pretelli. Fin dall’inizio, ma specialmente nelle ultime settimane, il pubblico ha mostrato davvero molto affetto per l’ex Velino di Striscia La Notizia. Lui ha del resto palesato nella Casa un carattere decisamente dolce, soprattutto con Elisabetta Gregoraci.

Dopo i numerosi chiarimenti dei due gieffini, che hanno deciso di restare solo amici, ecco che ora è però spuntato un nuovo motivo di discussione sul modello originario di Maratea.

#gfvip il #gfvip è quel programma dove un concorrente #pierpaolopretelli era riserva (al suo posto c’era #simonesusinna che ha rifiutato ) e poi diventa protagonista – fantasma . sappiatelo . Ricordate che la prima edizione l’ha vinta #alessiamacari (simpaticissima) ma anonima — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) December 14, 2020

Da poche ore ha infatti iniziato a girare online un retroscena inedito su Pierpaolo Pretelli, connesso proprio alla sua partecipazione al Gf Vip.

A renderlo noto è stato il popolare giornalista Gabriele Parpiglia, che su Twitter ha specificato come in realtà il giovane fosse stato inizialmente scelto come una semplice riserva del reality. Al suo posto sarebbe infatti dovuto entrare Simone Susinna, ex naufrago dell’Isola dei Famosi 12. Il siciliano ha tuttavia rifiutato all’ultimo momento di prender parte alla trasmissione, dando così a Pierpaolo un grandissima opportunità, che lui sta sfruttando egregiamente. Come si concluderà la sua esperienza nella magione più spiata d’Italia? Bisognerà attendere ancora qualche settimana per scoprirlo!