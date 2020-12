In una recente intervista Elisabetta Gregoraci ha rivelato chi potrebbe essere il vincitore del Grande Fratello Vip 5: le parole della showgirl

Nonostante la sua uscita, Elisabetta Gregoraci continua a essere una delle protagoniste assolute del Grande Fratello Vip 5. Nella Casa è infatti riuscita a farsi conoscere per la persona che è, stringendo peraltro un legame molto particolare con Pierpaolo Pretelli che ha appassionato moltissimi telespettatori del popolare reality show di Canale 5.

Se dunque adesso la showgirl calabrese è tornata alla sua vita normale, continua tuttavia a seguire con grande interesse i suoi vecchi compagni d’avventura in tv. In una recente intervista rilasciata a un noto quotidiano nazionale, la conduttrice ha peraltro svelato chi secondo lei potrebbe essere il vincitore del programma.

Se qualcuno si aspettava come risposta Pierpaolo resterà deluso, perché il nome fatto da Elisabetta è un altro.

Rimarcando come molti degli ex inquilini le rimarranno nel cuore, EliGreg ha dunque indicato Tommaso Zorzi come colui che merita di vincere il Gf Vip. Parole invece poco amichevoli sono state espresse da Elisabetta su Dayane Mello, da lei considerata “una persona a volte poco sincera”. Tra le due gieffine, infatti, abbiamo visto emergere diversi screzi, specialmente negli ultimi periodi di permanenza della Gregoraci nella Casa.