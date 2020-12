Nella puntata del 28 dicembre al GF Vip Dayane Mello si è detta pronta a lasciare il programma. Stefania Orlando è intervenuta.

Dayane Mello è stata l’indiscussa protagonista della diretta del 28 dicembre al Grande Fratello Vip, dove per finire ha litigato con la migliore amica Rosalinda Cannavò. Durante la serata la modella brasiliana ha minacciato di lasciare il programma.

GF Vip: Dayane vuole lasciare

La serata del 28 dicembre al GF Vip è stata piuttosto movimentata per Dayane Mello, al centro delle polemiche per via del bacio dato ad Andrea Zenga. Come se non bastasse la modella ha anche litigato con l’amica Rosalinda Cannavò, che si è detta intenzionata a mettere fine alla loro amicizia. Nel corso della diretta Dayane ha più volte minacciato di lasciare il programma, e a sorpresa a farle cambiare idea è intervenuta Stefania Orlando, che per una volta ha ammesso quanto per lei conti il rapporto con Dayane nonostante tra le due non corra propriamente buon sangue: “Se non ci fosse Dayane, possiamo dirlo perché non siamo migliori amiche, con chi litigherei?”, ha affermato la conduttrice.

La Mello, lusingata dalla sue parole, è tornata sui suoi passi.

Al momento Rosalinda Cannavò si è sfogata con la nuova concorrente Giulia Salemi a proposito della lite avuta con Dayane nel corso della serata, e ha affermato di essersi sentita tradita da quella che finora era stata la sua migliore amica nella casa del Grande Fratello Vip. Le due riusciranno a fare la pace nel corso delle prossime puntate? Per il momento sembra che Dayane tema di essere nominata da lei e da molti altri concorrenti.

Sarà lei a lasciare il programma nelle prossime puntate?