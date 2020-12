Rosalinda Cannavò ha messo fine alla sua amicizia con Dayane Mello dopo un'accesa lite al GF Vip.

Amicizia finita tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello: al Grande Fratello Vip, nella diretta del 28 dicembre, le due hanno avuto un’accesa lite dopo che sono state mostrate le clip degli scorsi giorni.

Rosalinda contro Dayane: la lite

Dopo settimane di battibecchi, incomprensioni e recriminazioni reciproche, l’amicizia tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello sembra definitivamente giunta al termine.

L’attrice ha potuto assistere, durante la diretta del 28 dicembre, alle clip in cui Dayane “sparlava” di lei difronte agli altri concorrenti, e così ha deciso di chiudere definitivamente il rapporto. Al Grande Fratello Vip l’amicizia tra le due è sbocciata tra baci, abbracci ed effusioni, tenendo i telespettatori incollati per settimane.

Qualcosa si è rotto tra Dayane e Rosalinda… 💔😱#GFVIP pic.twitter.com/xvmskQiz1R — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 28, 2020

Qualcosa però si è rotto con l’ingresso dei nuovi concorrenti, e infatti la Cannavò ha scelto di sfogarsi con Giulia Salemi a proposito di quanto visto nel corso della diretta:

“Lei ha perso davvero un’amica sincera che si sarebbe portata per tutta la vita. Ha detto che sono una stratega, che emano energia negativa. Questa donna ha detto cose terribili, che a un’amica non si dicono. Sono 4 giorni che ho gli attacchi d’ansia.

In questi giorni la vedevo sempre che sparlava alle mie spalle. Sono stata un giocattolo usato e buttato nel gabinetto. Queste cose non si fanno, pugnalata peggiore non me la poteva dare”, ha affermato. Nei giorni scorsi Dayane era finita nell’occhio del ciclone anche per una frase detta nei suoi confronti in merito al cibo, e più volte le due si erano scontrate all’interno del reality show. Riusciranno a fare la pace prima della fine del programma?