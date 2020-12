Scatta il primo bacio tra Andrea Zenga e Dayane Mello nella casa del GF Vip, ma lui frena su un possibile rapporto con la modella.

Sotto il vischio nella casa del Grande Fratello Vip è scattato l’attesissimo bacio tra Dayane Mello e Andrea Zenga, che però ha messo a freno l’ipotesi di avere una liaison con la modella.

Andrea Zenga e Dayane Mello: il bacio

I concorrenti del Grande Fratello Vip hanno aderito con piacere al gioco dei baci proposta dal reality show, e dopo il bacio di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sotto al vischio è scattato anche un appassionato bacio tra Andrea Zenga e Dayane Mello. Nonostante il bacio tra i due sia sembrato piuttosto realistico e passionale agli altri concorrenti, Zenga ha messo subito a freno le loro illazioni in merito a una sua possibile liaison con Dayane: “È una bellissima donna ma diciamo che non mi ci vedo proprio caratterialmente.

Mi piace più giovane e non così donna. Diciamo che la vedo troppo matura. Ha dei canoni caratteriali che non rispecchiano ciò che cerco. Come amica qui dentro mi ci trovo bene. Non mi vedo fidanzato con lei, ma senza nulla togliere a lei”, ha dichiarato il concorrente.

Insomma, a quanto pare il bacio tra i due resterà un episodio isolato e Zenga non avrebbe il desiderio di replicare. Dayane Mello si esprimerà a sua volta in merito alla questione? Per il momento, con le Feste di Natale in atto, sembra che la modella si sia concentrata soprattutto sul suo rapporto con l’amica Rosalinda Cannavò, con cui negli ultimi tempi starebbe vivendo dei momenti di crisi.