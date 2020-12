I due concorrenti hanno approfittato di un gioco all'interno della casa per scambiarsi il loro primo vero bacio.

Finalmente è scattato il primo vero bacio di questa edizione del Grande Fratello Vip. Archiviata la cotta per Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Petrelli si è completamente lasciato andare con Giulia Salemi. I due, complice un gioco fatto nella casa, si sono scambiati il loro primo bacio.

Il Grande Fratello ha organizzato un gioco che avevamo già visto nelle scorse edizioni. Quando scattava la sirena, ogni concorrente doveva baciare quello che aveva accanto o di fronte.

Per vincere la sfida basta sfiorarsi leggermente le labbra. La maggior parte dei concorrenti in Casa hanno fatto così, per evitare di baciarsi veramente. Inizialmente anche Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli si sono limitati ad un lieve bacio sulle labbra, ma poi Tommaso Zorzi ha capito quello che stava per accadere. “Alla prossima sirena saranno due le coppie a baciarsi, Giulia e Pierpaolo contro Giacomo e Mario” ha provocato l’influencer ed ecco che la situazione è completamente cambiata.

Quando la sirena è suonata Pierpaolo non se lo è fatto ripetere due volte. Ha afferrato b e l’ha baciata con grande trasporto davanti a tutti gli altri inquilini. A quel punto tutti hanno capito che non stavano più giocando. La Salemi si è molto imbarazzata e ha subito ammesso che è stato un “bacio vero“. Da tempo i concorrenti, ma anche il pubblico a casa, notano un feeling speciale tra i due. Questo sicuramente è stato un modo per sciogliersi, ma non sarà certo l’ultimo bacio che vedremo.