Appena entrato nella casa del Gf VIp, Andrea Zenga ha già fatto strage di cuori: gli apprezzamenti di fan e inquilini sull'avvenente figlio d'arte

Sia dentro sia fuori la casa del Grande Fratello Vip, Andrea Zenga sembra stia già facendo strage di cuori. Il 27enne milanese, figlio dell’ex portiere Walter Zenga e della conduttrice Roberta Termali, ha appena fatto il suo ingresso nella Casa di Cinecittà che in men che non si dica è stato decisamente notato.

Ma Andrea Zenga è di una bellezza! Il viso avrebbe potuto disegnarlo Raffaello, il corpo avrebbe potuto scolpirlo Michelangelo. Quando si dice classicamente bello. Più che un uomo, un canone. #GFVIP — Agnes Urban (@urban_agnes) December 20, 2020

La stessa Dayane Mello, compilando la classifica degli uomini più attraenti della magione, ha dichiarato che lui è il più bello. “Ha un fisico pazzesco, alto, muscoloso, è perfetto”, ha di fatto precisato la modella brasiliana, trovando d’accordo anche Giacomo Urtis. Diventato noto al grande pubblico per aver partecipato nel 2018 a Temptation Island, nella clip di presentazione Andrea ha detto di non vedere suo padre da 14 anni. Il punto di riferimento del figlio d’arte sono la madre e i tre fratelli.

Il neo-gieffino ha poi precisato di vivere a Milano e di tornare spesso a Osimo, elogiando le bellezze della sua terra, come per esempio la riviera del Conero. Nel frattempo anche sui social e specialmente su Twitter il nome di Andrea Zenga è già tendenza. Sono difatti moltissimi gli utenti che lo apprezzano per la sua bellezza, mentre si attende di vedere cosa combinerà nella Casa più spiata d’Italia.