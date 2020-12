Gli ultimi rumors su Dayane Mello la vedrebbero fidanzata in gran segreto con una donna fuori dalla Casa del Gf Vip: le novità sulla modella

La presenza di Dayane Mello nella casa del Grande Fratello Vip 5 è senza dubbio tra le più interessanti. Dopo aver fatto pace con Rosalinda Cannavò, la splendida modella si è lasciata andare a un bacio appassionato con Andrea Zenga, cogliendo l’occasione di una prova creata all’uopo dagli autori del reality.

Nel mentre, la gieffina ha anche recentemente commentato con fare misterioso il particolare regalo ricevuto da Andrea Zelletta dalla fidanzata Natalia, consistente in un campione di profumo e in un elastico per capelli.

Dayane già fidanzata fuori dalla casa?

Intanto, fuori dalla casa, voci di corridoio parlano addirittura di un possibile flirt di Dayane Mello già in corso prima del Gf Vip. A renderlo noto è stato Alberto Dandolo, che ha ipotizzato appunto che l’ex compagna di Stefano Sala possa aveva “una relazione speciale con un’altra donna”.

La fortunata sarebbe una statuaria modella che risponde al nome di Maria, facente parte dalla stessa agenzia della Mello.

In attesa di saperne qualcosa di più, quel che è certo è che Rosalinda appare davvero presa dell’amica. Pochi giorni fa, infatti, l’attrice siciliana aveva candidamente confessato: “Per me l’amicizia è come l’amore. In un certo senso mi sono innamorata… Magari posso avere anche delle reazioni eccessive…”. Nell’eventualità che l’ex volto della Ares si sia davvero invaghita della modella, come reagirebbe sapendo che quest’ultima potrebbe avere il cuore già impegnato?