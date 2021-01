Bufera mediatica su Andrea Zelletta: il concorrente del Grande Fratello Vip ha svelato il costo dei suoi pantaloni.

Andrea Zelletta non bada a spese. Il concorrente del Grande Fratello Vip, molto attento al suo abbigliamento, ha ammesso di acquistare spesso capi di marca piuttosto costosi. È il caso di un paio di pantaloni, più volte apparsi nelle puntate. Proprio l’ex tronista ha voluto svelare nella casa più spiata d’Italia il loro esorbitante costo.

I pantaloni di Zelletta

Andrea Zelletta stava conversando con Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi quando l’ex velino ha espresso un apprezzamento proprio nei confronti dei pantaloni extra-lusso, manifestando la volontà di acquistarne un paio simile. È stato in quel momento che l’ex tronista non ha esitato a svelare al pubblico il costo del capo di abbigliamento.

“Li ho pagati 1190 euro. Li volevo, ce li avevo qua. Volevo togliermi lo sfizio.

Natalia ha fatto l’inferno quando li ho comprati. Li ho pagati interi, non fanno sconti“, ha rivelato Andrea Zelletta.

La polemica sul web

La rivelazione di Andrea Zelletta ha creato non poche polemiche sul web. L’ex tronista di Uomini e donne probabilmente non avrebbe mai creduto di potere creare tanto scalpore nel pubblico. Eppure, in tanti lo hanno criticato per l’ingente spesa, soprattutto nel momento di grave crisi economica che l’Italia sta vivendo.