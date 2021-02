Tommaso Zorzi, i fan chiedono aiuto a Fedez: la reazione

I fan del GF Vip si sono rivolti a Fedez chiedendo il suo aiuto per far arrivare Tommaso Zorzi in finale.

Ora che Tommaso Zorzi si trova in nomination insieme a Rosalinda Cannavò e ad Andrea Zelletta, i fan del GF Vip si sono mobilitati in massa facendo un appello a Fedez perché aiuti l’influencer a conquistarsi il terzo posto da finalista.

La vicenda ha suscitato la reazione del rapper.

Tommaso Zorzi e Fedez: la reazione

I fan del Grande Fratello Vip si sono mobilitati in massa affinché Tommaso Zorzi vinca il terzo posto da finalista al Grande Fratello Vip, e proprio per questo motivo hanno lanciato un appello al rapper a Fedez promettendo di manifestare il loro supporto a Sanremo (di cui sarà uno dei Big in gara all’edizione 2021) in cambio del suo sostegno all’influencer.

“Fedez aiutaci a mandare Tommaso in finale e ti giuro che ti facciamo vincere Sanremo contro il Codacons”, si legge in una serie di Tweet indirizzati al rapper, che conosce personalmente Tommaso Zorzi.

A seguito dei messaggi Fedez ha deciso di rispondere sottolineando che, per quanto riguarda il GF Vip, lui farebbe il tifo proprio per Tommaso: “Ciao! Allora premetto che non ho seguito molto, però faccio il tifo per lui! Per Sanremo sarei già contento di riuscire a non vomitare/svenire sul palco per l’ansietta, quindi va bene così”, ha risposto il rapper via social.

In tanti non vedono l’ora di sapere chi sarà il vincitore di questa quinta edizione del reality show, che sta ormai volgendo al termine. Nelle ultime ore Tommaso ha vissuto momenti di crisi al GF Vip, e ha persino minacciato di lasciare il programma.