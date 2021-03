Scelta da Amadeus come co-conduttrice di Sanremo 2021, Vittoria Ceretti si è sposata con il dj Matteo Milleri poco dopo aver lasciato Tony Effe

Vittoria Ceretti è stata scelta da Amadeus come co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo 2021. Fra le più giovani e acclamate modelle al mondo, a soli 22 anni ha già calcato le passerelle più importanti, comparendo peraltro sulle più rinomate copertine internazionali.

Dallo scorso anno al suo fianco c’è il Dj Matteo Milleri, con il quale si è sposata in segreto a Ibiza. Ma forse non tutti sanno che la supermodella in passato è stata legata anche a un componente della Dark Polo Gang. Si tratta nel dettaglio di Tony Effe, già fidanzato della popolare influencer Taylor Mega.

Di origini americane, l’attuale marito di Vittoria si è trasferito qualche anno fa a Milano per studiare ingegneria del suono. Durante i primi tempi nel capoluogo lombardo ritrovò l’amico Carmine Karm Conte, insieme al quale è nato il progetto dei Tale of Us. I viaggi spesso all’estero hanno poi permesso a Matteo di incontrare la bella Vittoria, diventata subito sua moglie dopo un vero e proprio colpo di fulmine.

Prima del matrimonio con il musicista, la modella era tuttavia balzata sulle pagine delle cronache rosa per la sua liaison con Tony Effe. Con il rapper aveva peraltro troncato la relazione non molto tempo prima di incontrare il suo futuro sposo. Con quest’ultima ha passato le lunghe settimane della quarantena da Covid-19.