I Maneskin conquistano il podio del Festival con le tute "nude"

I vincitori di Sanremo 2021 sono stati vittime di storpiamenti del loro nome da parte di molti loro colleghi in gara al Festival di Sanremo. Ma ora che hanno vinto la gara canora nessuno più dimenticherà il nome della band.

Il look dei Maneskin

I Maneskin hanno sempre usato un look audace per esibirsi al festival di Sanremo, fino a mettersi “a nudo” nella serata finale, indossando solo delle sottilissime tute ricamate quasi trasparenti, per un “nude look” molto rock, così come la loro musica.

Durante tutte le loro esibizioni, i Maneskin hanno giocato con i loro abiti, sfoggiando un look a metà strada tra dei poeti maledetti con il corsetto e le celebri rockstar vestiti di pelle, con tacchi e trucco.

Un vestiario eccentrico firmato Etro che ben si sposava con le provocazioni che i cantanti volevano portare sul palcoscenico con i loro brani.

Un aspetto androgino

La provocazione è nel dna dei Maneskin fin da quando erano a X-Factor: i loro look androgini, con tanto di corsetto, tacchi, trucco marcato e tutine ricamate trasparenti non hanno risparmiato nemmeno il palco dell’Ariston di Sanremo.