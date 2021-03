Matteo Salvini ha postato con orgoglio sui social una dedica alla giovane compagna Francesca Verdini, appena laureatasi in economia

La 28enne Francesca Verdini si è appena laureata in Economia e direzione delle imprese. La fiorentina, dolce metà di Matteo Salvini, ha ovviamente ricevuto le congratulazioni da parte del segretario della Lega, che per l’occasione ha pubblicato uno speciale post su Instagram.

In esso Salvini appare sorridente accanto alla neolaureata, raggiante e orgoglioso dell’ammirevole traguardo raggiunto “con impegno e determinazione” dalla giovane compagna. Francesca ha iniziato i suoi studi in Toscana, terminandoli poi a Roma per diverse ragioni.

Francesca Verdini ha condiviso la gioia del momento rivelando di non aver detto a nessuno quando si sarebbe laureata. Tuttavia ha precisato di aver comunque sempre sentito la vicinanza della sua famiglia e dei suoi amici più cari.

La dottoressa in economia sogna ora di promuovere l’arte, sua grande passione, attraverso alcuni network internazionali. Per il momento, ad ogni modo, si gode il traguardo raggiunto con tanto impegno, come sottolineato anche dal leader del Carroccio.