Anche Gianluca Grignani ha espresso via social la sua solidarietà nei confronti di Fabrizio Corona, tenuto sotto osservazione al reparto psichiatrico dell’ospedale di Niguarda a causa delle ferite che si è auto inferto alla notizia della revoca dei suoi domiciliari.

“Fabrizio Corona, sicuramente ha commesso molti errori…ma non si può ignorare il fatto che in Italia c’è chi si è macchiato di reati più gravi e nonostante ciò, non ha fatto i conti con la giustizia! Chi sbaglia deve pagare, ma questo deve valere per tutti se è vero che “La legge è uguale per tutti”. -Lo stato come piombo si sopporta-“, ha scritto il cantante nel suo post via social citando un verso di un suo famoso brano.

Fabrizio Corona ha iniziato in ospedale lo sciopero della sete e della fame e si è ferito con una penna biro (dopo essersi tagliato all’arrivo delle forze dell’ordine in casa sua).

Nei giorni scorsi Adriano Celentano gli aveva scritto una lettera affermando la sua solidarietà nei suoi confronti, mentre il legale Ivano Chiesa aveva espresso preoccupazione per le sue condizioni di salute. La Cassazione nel frattempo ha confermato che Corona dovrà scontare altri 9 mesi di carcere (oltre a quelli da lui già scontati in affidamento terapeutico nel 2018).