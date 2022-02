Achille Lauro ha una fidanzata da anni: la fortunata si chiama Francesca e i due sono stati paparazzati mentre si scambiano un bacio passionale.

Protagonista delle ultime tre edizioni del Festival di Sanremo, Achille Lauro torna in gara sul palco dell’Ariston nel 2022 con il brano Domenica. Sebbene sia un personaggio in vista e sempre disposto a parlare della sua musica, per quel che riguarda la sfera privata è piuttosto discreto.

Non si è mai mostrato con la sua fidanzata e le uniche immagini che abbiamo di lei sono paparazzate che si contano sulle dita di una mano. Eppure, la donna che è riuscita a fare breccia nel suo cuore, tale Francesca, è al suo fianco da anni.

Chi è la fidanzata di Achille Lauro?

Nonostante la grande popolarità, Achille Lauro non ama discutere della sua vita privata. Sui suoi social non appaiono immagini che facciano pensare all’esistenza di una fidanzata, eppure nel suo cuore c’è da anni una dolce fanciulla che risponde al nome di Francesca.

In una ospitata di qualche tempo fa a Domenica In, il cantautore ha confessato a Mara Venier:

“Sono fidanzato da tanti anni. L’amore è il motore di molte cose, è d’ispirazione. I grandi poeti della storia lo insegnano“.

Una presenza, quella della fidanzata, che è però sconosciuta a tutti coloro che non siano familiari o amici stretti.

Una volta, infatti, è stato paparazzato dal settimanale Spy in atteggiamenti intimi con una ragazza, ma lui ha subito smentito il gossip dichiarando che si trattava della sorellastra. Se abbiamo un’immagine in più di Francesca lo dobbiamo alla rivista Chi, che ha pizzicato Achille Lauro mentre la bacia in modo passionale. Il giornale diretto da Alfonso Signorini li ha paparazzati a Sabaudia, dove il cantante, in occasione del suo ultimo compleanno, ha affittato un intero stabilimento balneare.

E’ qui che ha accolto familiari e amici per trascorrere qualche ora in allegria. La speranza dell’artista, molto probabilmente, era festeggiare lontano da occhi indiscreti, ma così non è stato. Baci, sguardi complici e tanta serenità: sul palco, Achille è un trasformista, ma nel privato sembra un grande e dolce coccolone.