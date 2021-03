Si conferma il casting di Indira Varma nel nuovo progetto seriale di Star wars prodotto da Disney plus

La prossima serie su Obi-Wan Kenobi, prodotto di punta di Disney plus, annuncia una nuova star nel cast. A dirlo è la nota rivista americana Deadline che annuncia Indira Varma, l’interprete di Ellaria Sand nella serie Il trono di spade, ufficialmente nel progetto targato Disney.

Indira Varma affiancherà Ewan McGregor e Hayden Christensen (che tornano nei ruoli della serie prequel di Star Wars). Le riprese partiranno in primavera, ma della trama non si sa ancora nulla. Ovviamente non si sa quale ruolo avrà la Varma. Forse un Jedi o una nemica di una galassia lontana lontana?

Il mese scorso Ewan McGregor ha confermato come gli episodi saranno girati da Deborah Chow, regista di due episodi della prima stagione di The Mandalorian.

L’attore scozzese ha già iniziato un training impegnativo con un personal trainer per scolpire il fisico e mettersi in forma in vista delle scene action, anche se la forza fisica non è mai stata tra le abilità richieste a un Maestro jedi.

Indira Varma, attrice britannica di origini indiane, è popolarissima non solo per Il trono di spade ma anche per via di altre serie come Carnival Row e For Life. Al cinema ha recitato con Ridley Scott in Exodus – Dei e re e prossimamente la vedremo in Crisis di Nicholas Jarecki.