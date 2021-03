Prima stagione di Ginny e Georgia su Netflix, ecco di cosa parla!

Arriva Ginny e Georgia su Netflix, serie tv che prende l’eredità delle Gilmore Girls (Una mamma per amica nella versione italiana).

Al momento questa serie TV è visibile solo su questa piattaforma essendo auto prodotto in esclusiva: il provider ha ordinato la prima stagione di Ginny e Georgia su Netflix costituita da 10 episodi da 50 minuti ognuno ed è già visibile per tutti coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento a Netflix.

La trama

Ginny e Georgia è prodotta proprio da Netflix che si inserisce nel genere Young Adult il cui leading producer è niente meno che Debra Fisher, produttrice di Alias e di Criminal Minds.

Questo show ruota sulla vita di una quindicenne sveglia e ribelle di nome Ginny e di sua madre Georgia, affascinante ed energica trentenne.

In Ginny e Georgia su Netflix la figlia nelle varie vicende sente di essere spesso più matura della madre che dopo anni trascorsi in viaggio decide di mettere radici e regalare alla sua famiglia una vita più stabile.

Ginny va quindi a frequentare una scuola prestigiosa dove cercherà di destreggiarsi in campo amoroso e nelle amicizie: ma il passato di Georgia tornerà a turbare i nuovi equilibri.

I personaggi

Altri personaggi ruotano intorno alla storia delle due donne, come Austyn, fratello di Ginny, la vicina di casa Ellen, il giovane Marcus che mostra subito un certo interesse per Ginny ed il proprietario del locale Blue Farm, Joe che mostra interesse per Georgia.

Confrontando Ginny e Georgia con Una mamma per amica troviamo qualche sottile analogia non solo sul fatto che la donna è diventata madre molto giovane, ma anche nel rapporto tra Luke anch’egli titolare di una attività di bar e ristorazione e Lorelai Gilmore.