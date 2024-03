"Liliana non me ne ha mai parlato, sono convintissimo che se fossi stato io il padre me lo avrebbe detto" afferma Sterpin

Da pochi giorni è emersa la notizia, nel corso delle indagini sulla morte di Liliana Resinovich, che la donne fosse rimasta incinta dell’amico Claudio Sterpin negli anni ’90 e che fosse stato il marito Sebastiano Visintin ad accompagnarla ad abortire. Sterpin però non è convinto di queste affermazioni.

“Me lo avrebbe detto”

In collegamento questa mattina con Mattino 4 afferma Claudio Sterpin: “Non posso smentire oggi quello che avevo fatto 40 anni fa. Con Liliana mi frequentavo di meno perché avevo appena conosciuto la mia seconda moglie. Liliana non me ne ha mai parlato, sono convintissimo che se fossi stato io il padre me lo avrebbe detto.”

La relazione con Liliana

Continua Sterpin: “Con Liliana ho avuto un rapporto di ‘amicizia particolare’ dal 19 dicembre 1981. All’epoca ero libero poi mi sono risposato nel 1995, ma questa notizia non voglio commentarla.”

Ribadisce inoltre che Liliana stava per lasciare il marito e andare a vivere con lui poco prima della scomparsa. Notizia che Visintin ha sempre smentito categoricamente.