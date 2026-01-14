L'impatto della chiusura di Popcorn Books sulla letteratura giovanile in Russia

Nell’attuale clima di repressione in Russia, la recente chiusura di Popcorn Books, una casa editrice dedicata alla letteratura giovanile, ha sollevato preoccupazioni significative. Questa decisione da parte di Eksmo, il più grande editore del paese, segna un capitolo buio per la libertà di espressione e per il sostegno alla comunità LGBTQ+.

Popcorn Books è stato un simbolo di speranza per molti giovani lettori e autori, in particolare dopo il successo del romanzo Summer in a Pioneer Tie, che ha affrontato temi di amore e identità in un contesto sovietico. Tuttavia, la situazione è cambiata drasticamente a seguito di un’ondata di arresti, quando vari membri del team di Eksmo sono stati accusati di violazioni delle leggi anti-LGBTQ+.

Il contesto della chiusura

Secondo quanto riportato dal quotidiano Vedomosti, la chiusura di Popcorn Books è avvenuta dopo che il marchio è stato associato a fenomeni considerati pericolosi dal governo. In particolare, le autorità russe hanno intensificato la loro lotta contro ciò che considerano “estremismo LGBTQ+”, portando a raid e arresti che hanno coinvolto diversi dirigenti della casa editrice.

Le conseguenze legali

Attualmente, tre dei principali dirigenti di Popcorn Books e di un altro imprint di Eksmo, Individuum, si trovano agli arresti domiciliari. Le accuse includono l’organizzazione di un “associazione estremista” e potrebbero comportare pene fino a dieci anni di reclusione. Questo contesto legislativo ha reso la pubblicazione di opere di contenuto LGBTQ+ un atto di coraggio, ma anche un rischio significativo.

La risposta della comunità e della casa editrice

In una toccante comunicazione su Telegram, Popcorn Books ha espresso gratitudine ai lettori per il loro sostegno in un momento così difficile. La casa editrice ha sottolineato come i lettori rappresentino la loro “fondazione”, caratterizzata da umanità e apertura verso voci diverse. Questo richiamo alla comunità evidenzia quanto sia importante per gli autori e i lettori continuare a lottare per la libertà di espressione.

La chiusura di Popcorn Books non è solo una perdita per la letteratura, ma anche un segnale preoccupante riguardo alla direzione che sta prendendo la società russa. La decisione di Eksmo di disimpegnarsi da questa branca editoriale riflette un tentativo di preservare la propria operatività in un contesto di crescente repressione.

Un futuro incerto per la letteratura LGBTQ+

Con l’inasprimento delle leggi e l’aumento della censura, il futuro per la letteratura LGBTQ+ in Russia appare incerto. Gli autori e i lettori si trovano a dover navigare un panorama editoriale sempre più ostile, dove l’espressione di identità diverse è minacciata. La chiusura di Popcorn Books mette in evidenza la necessità di una riflessione critica su cosa significhi vivere e creare in un ambiente così restrittivo.

Il messaggio è chiaro: la lotta per la libertà di espressione e per i diritti LGBTQ+ non è solo una questione di pubblicazione di libri, ma di garantire un futuro in cui ogni voce possa essere ascoltata senza paura di ritorsioni.