L'importanza di scegliere un partner affidabile per l'acquisto di software CAD

Un programma CAD è software di progettazione assistita utilizzato per la realizzazione di disegni 2D e 3D, design tecnici e animazioni. Grazie a questo speciale strumento, da oltre venti anni è possibile sviluppare progettazioni per interni ed esterni, piante, piani d'ispezione, design di prodotto...

Un programma CAD è software di progettazione assistita utilizzato per la realizzazione di disegni 2D e 3D, design tecnici e animazioni. Grazie a questo speciale strumento, da oltre venti anni è possibile sviluppare progettazioni per interni ed esterni, piante, piani d’ispezione, design di prodotto e tanto altro ancora.

Un software CAD è utilizzato da tecnici e progettisti come architetti, geometri, ingegneri e tanti altri professionisti esperti in costruzioni.

Alla base di un sistema performante ed efficiente troviamo una tecnologia innovativa e un fornitore in grado di offrire una serie di servizi essenziali e aggiuntivi alle aziende, così che il software possa soddisfare ogni specifica esigenza.

Aziende come Nuovamacut sono in grado di offrire tutto il supporto necessario alle imprese e di sostenere il lavoro quotidiano, migliorando i flussi e i processi aziendali, offrendo assistenza e aggiornamenti periodici.

Come scegliere il giusto fornitore di software CAD

Scegliere il giusto partner informatico per l’acquisto di un software CAD professionale è essenziale per la propria azienda e per soddisfare tutte le esigenze, sia tecniche che di business.

Un partner affidabile offre servizi di consulenza, formazione, supporto costante e aggiornamenti software per supportare il cliente in tutte le fasi di sviluppo dei progetti di design, dall’ideazione alla commercializzazione.

La scelta di un software CAD è una scelta strategica che deve tener conto sia delle funzioni tecniche complete del programma, che del costo e la comunicazione con il fornitore. Ecco quindi 4 consigli fondamentali per poter scegliere un fornitore software CAD affidabile:

1.Qualità dell’assistenza

Al giorno d’oggi è essenziale scegliere le proprie partnership in base all’assistenza, che rappresenta a tutti gli effetti il valore aggiunto di un prodotto digitale. Sarà importante tenere in considerazione i tempi di risposta, i canali di comunicazione attivi, la capacità del team del fornitore di saper trovare soluzioni tempestive, precise e funzionali.

2. Semplicità di utilizzo

L’azienda fornitrice di software CAD professionale deve garantire la facilità di utilizzo del programma, fondamentale per poterlo utilizzare anche senza formazione. In alternativa, è una valida scelta trovare dei fornitori che investono e offrono sulla formazione gratuita, manuali e supporto tecnico per l’apprendimento del software.

3. Licenza d’uso

Non tutti i fornitori oggi offrono licenze su abbonamento che siano comprensive di un pacchetto all inclusive, soluzione ideale quando si acquista una licenza, dato che permette di risparmiare economicamente includendo servizi aggiuntivi come on-boarding, configurazione del software, assistenza tecnica e formazione in eLearning.

4. Aggiornamenti del software CAD

Un fornitore affidabile deve poter garantire ai propri clienti aggiornamenti periodici e innovativi, in grado di rendere il software CAD più flessibile e adatto a soddisfare le nuove esigenze richieste dalle tendenze di mercato e dall’innovazione tecnologica.

Fattori positivi sono quindi l’introduzione di nuove funzionalità di prodotto, la risoluzione frequente dei problemi tecnici legati al funzionamento del software, l’introduzione di soluzioni digitali che semplificano la collaborazione e la condivisione.

Attenzione, però, l’aggiornamento del software non deve necessariamente essere legato ad un aumento di costo della licenza d’uso. Si consiglia, infatti, di prestare attenzione ai termini di licenze software e alle condizioni incluse nel contratto.

Quanto costa un software professionale

Diverse sono le modalità di pagamento a cui è possibile accedere durante la scelta del miglior software CAD professionale. Tra le principali modalità troviamo il pagamento una tantum e l’abbonamento.

Altre modalità di pagamento implementate successivamente sono gli abbonamenti mensili o annuali, questi ultimi a volte più convenienti dal punto di vista economico. In base alla tipologia di abbonamento è possibile avere tra i servizi inclusi il supporto post vendita, supporto tecnico, l’eventuale formazione, il cloud e altri servizi aggiuntivi. Maggiori sono i servizi inclusi nell’abbonamento e maggiore è il suo costo d’acquisto. Di fatto queste soluzioni sono scelte da aziende che puntano fortemente sulla produttività dell’ufficio tecnico e che ritengono lo sviluppo prodotto la parte differenziante del proprio lavoro.