L'interesse del Bangladesh per i jet JF-17 del Pakistan e le implicazioni regionali

Nei primi giorni del nuovo anno, il Pakistan ha fatto notizia con l’annuncio di potenziali vendite dei suoi jet da combattimento JF-17 Thunder. Questo sviluppo è emerso dopo un incontro tra il Capo dell’Aviazione pakistana, Zaheer Ahmed Babar Sidhu, e il suo omologo bangladese, Hasan Mahmood Khan. Le dichiarazioni ufficiali hanno evidenziato l’interesse del Bangladesh nell’ammodernare la sua flotta aerea, in particolare in riferimento ai sistemi radar per la difesa aerea.

Un accordo strategico in via di sviluppo

Durante un incontro avvenuto il 6 gennaio, è stato discusso un accordo per la fornitura di jet JF-17, in parallelo a una promessa di consegna rapida di aerei addestratori Super Mushshak. Questi velivoli leggeri, utilizzati principalmente per la formazione dei piloti, sono già impiegati da più di dieci paesi, tra cui Turchia e Iran.

Le recenti collaborazioni con altri paesi

Un giorno dopo la riunione, è emerso che il Pakistan è in trattative con l’Arabia Saudita per trasformare 2 miliardi di dollari di prestiti sauditi in un accordo per i jet JF-17. Questo segna un ulteriore passo nella cooperazione militare tra i due paesi, che hanno firmato un patto di difesa reciproca lo scorso settembre. Inoltre, a fine dicembre, il Pakistan ha raggiunto un accordo di 4 miliardi di dollari con la Libia per la vendita di più di una dozzina di aerei JF-17, anche se questi accordi sono ancora in fase di conferma ufficiale.

Le caratteristiche del JF-17 Thunder

Il JF-17 Thunder è un aereo da combattimento multiruolo, progettato per operazioni aeree e attacchi a terra. Realizzato congiuntamente dal Pakistan Aeronautical Complex e dalla Chengdu Aircraft Corporation cinese, questo velivolo ha iniziato la sua produzione nei primi anni 2000. La partecipazione del Pakistan nella produzione è significativa, con il 58% della costruzione svolto nel paese, mentre il resto è gestito dalla Cina. Questo aereo è stato presentato al pubblico nel 2007 e le sue versioni più recenti, come il Block 3, sono entrate in servizio.

Le capacità operative del JF-17

Il Block 3 del JF-17 è considerato un aereo di 4.5 generazione, dotato di un radar AESA avanzato, sistemi di guerra elettronica e capacità di attacco a lungo raggio. Questi miglioramenti lo rendono un’opzione competitiva rispetto a aerei più costosi come i modelli occidentali e russi. La manovrabilità a bassa e media quota, unita a potenza di fuoco e sopravvivenza, rende il JF-17 un aereo altamente versatile per le forze aeree che cercano di modernizzarsi a costi contenuti.

Il contesto geopolitico e le reazioni regionali

Il crescente interesse del Bangladesh per il JF-17 è emerso in un contesto di tensioni regionali, accentuate da eventi recenti come il conflitto aereo tra India e Pakistan nel maggio. Durante questo scontro, il Pakistan ha affermato di aver abbattuto diversi aerei indiani, aumentando l’attrattiva dei suoi velivoli da combattimento. Le forze aeree di entrambi i paesi sono state messe alla prova, e il Pakistan ha dimostrato una capacità operativa che ha attirato l’attenzione internazionale.

Le implicazioni per l’India

Questa situazione ha portato a interrogativi sulle conseguenze che un accordo tra Bangladesh e Pakistan potrebbe avere per l’India. Mentre New Delhi storicamente si è affidata a jet russi, il potenziamento delle forze aeree bangladesi con il JF-17 potrebbe alterare l’equilibrio della potenza aerea nella regione. Le relazioni tra Bangladesh e Pakistan sono state storicamente tese, ma i recenti sviluppi indicano un cambiamento strategico che potrebbe avere ripercussioni significative.

In conclusione, l’interesse del Bangladesh per l’acquisto di jet JF-17 non è solo una questione di modernizzazione militare, ma rappresenta un cambiamento strategico nel panorama della sicurezza dell’Asia meridionale. Con le forze aeree che cercano di diversificare le loro capacità, il Pakistan sta cercando di posizionarsi come un fornitore competitivo sul mercato internazionale degli armamenti.