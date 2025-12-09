L’Italia seduce il luxury travel: a Cannes la consacrazione internazionale del Made in Italy

Cannes, in Costa Azzurra, è tornata a vestire per quattro giorni i panni della capitale mondiale del turismo d’alta gamma. Al Palazzo del Cinema sulla leggendaria Croisette, icona di glamour e di relazioni internazionali, dall’1 al 4 dicembre si è svolta infatti la partecipatissima edizione 2025 di ILTM International Luxury Travel Market, la più prestigiosa fiera B2B del settore high-end che quest’anno ha visto la partecipazione di oltre 1.500 operatori provenienti da 80 Paesi.Un appuntamento globale dedicato ai viaggi di lusso e al settore dell’alta ospitalità.

L’evento riunisce ogni anno i protagonisti del mercato del turismo di fascia alta: catene alberghiere, boutique hotels, resort esclusivi, compagnie di crociere, aviazione privata, tour operator su misura e destinazioni emergenti impegnate a posizionarsi al top dell’offerta. A incontrarli, in un fitto calendario di business meeting, i migliori buyer e advisor del luxury travel, figure chiave nel disegnare esperienze personalizzate per una clientela sempre più esigente.

L’Italia, destinazione d’eccellenza sempre confermata

Anche per l’edizione 2025 di ILTM, l’Italia conferma la sua leadership nel segmento degli hotel 5-stelle e 5-stelle lusso che, escludendo gli anni segnati dalla pandemia, stanno ora registrando una parabola ascendente. Non una nicchia ma un motore dinamico e in crescita dell’economia turistica. Tra le strutture che incarnano al meglio l’offerta lusso made in Italy, vanno segnalate JK Place Capri boutique hotel di charme situato in una villa restaurata dell’Ottocento, con 22 camere e 8 suite, recentemente inserito nella classifica dei dieci migliori hotel al mondo. Villa d’Este — storica icona del luxury hospitality sul Lago di Como: un riferimento di eleganza e prestigio, scelto da un turismo internazionale che cerca esclusività e storia in piena armonia con paesaggio e tradizione. Il Falconiere di Cortona, relais, ristorante stellato e Spa appartenente alla catena dei Relais &Chateaux. Queste tre strutture rappresentano un esempio del della capacità italiana di coniugare patrimonio — storico, naturale, culturale ed enogastronomico — con servizi di livello altissimo, personalizzazione e autenticità.

Una strategia nazionale coordinata: da promozione a pacchetto di emozioni. Parola di ENIT

Il successo dell’Italia non è solo merito delle singole strutture: dietro c’è anche una strategia coordinata che valorizza il “made in Italy” come lifestyle. L’ente nazionale del turismo, ENIT, attraverso collaborazioni con Camere di Commercio e realtà locali, punta a promuovere il patrimonio culturale, enogastronomico e artigianale in combinazione con l’hospitality di lusso. In un’epoca in cui il viaggiatore “top spender” non cerca solo un letto comodo, ma un’esperienza fatta di autenticità, bellezza, immersione culturale, sostenibilità e ispirazioni, il Made in Italy ha un vantaggio competitivo naturale. Il turismo di lusso italiano risulta così non una mera offerta ricettiva, ma un “pacchetto di emozioni”: ville storiche o boutique hotel, spa, enogastronomia, arte, territori meno battuti, itinerari su misura, esperienze personalizzate.

L’importanza della vetrina ILTM

Quando a Cannes buyer e operatori da tutto il mondo cercano nuove mete per i loro clienti VIP, l’Italia oggi si presenta come destinazione privilegiata: storica, variegata, elegante, ricca di esperienze autentiche e di ambientazioni da cartolina fra slow travel e taylor made, perfettamente in linea con le tendenze internazionali.

ILTM è dunque una vetrina importante per promuovere tutto questo su scala globale per mettere in mostra un’Italia che ha saputo trasformare la sua tradizione, la sua storia, i suoi paesaggi e la sua cultura in una offerta di turismo di lusso estremamente moderna, sofisticata e coerente con le richieste dei viaggiatori contemporanei.