Lite fra colleghi di lavoro e coltellata finale: 50enne arrestato

Eccesso ai alcol, problemi di convivenza ed una lama di 10 centimetri: il mix di una lite fra colleghi di lavoro con coltellata finale, 50enne arrestato

Arriva dalla provincia di Bergamo la vicenda di una lite fra colleghi di lavoro con coltellata finale e con un 50enne arrestato. Secondo quanto riportato dei media l’uomo avrebbe sferrato un fendente contro un 58enne con il quale era in una carpenteria.

Tutto è accaduto a Costa Volpino con una lite iniziata in modo banale, poi andata in crescendo e alla fine drammaticamente finita nel sangue. La violenta lite si è verificata fra due operai della stessa ditta di carpenteria metallica.

Lite fra colleghi di lavoro e coltellata

Entrambi i protagonisti, spiegano i media, sono provenienti dall’Est Europa e si sono scontrati nella serata del 15 ottobre a Costa Volpino nel Bergamasco. Ma cosa è accaduto? Che il più giovane ha accoltellato all’addome il collega di 58.

La vittima è stata trasportata in elisoccorso agli Spedali Civili di Brescia, dove è ricoverato, in codice rosso ma non in pericolo di vita.

Alcol e problemi di convivenza

L’uomo è stato arrestato dai carabinieri e sul suo capo pendeva un’accusa di tentato omicidio poi derubricata a lesioni volontarie gravi appena la prognosi della sua vittima è stata più favorevole. Ma cosa è successo? Che l’arrestato, al termine della giornata di lavoro e dopo essersi ubriacato, ha litigato, in un locale, con il ferito per motivi di convivenza.