Nella notte tra domenica e lunedì a Reggio Emilia, una violenta lite tra coniugi ha rischiato di sfociare in tragedia. Una donna di 45 anni ha accoltellato il marito, per poi nascondere il coltello in un cassetto. L’uomo è rimasto gravemente ferito, mentre la donna è stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio.

Lite furiosa a Reggio Emilia: donna accoltella il marito

Secondo le prime ricostruzioni, tra i due coniugi sarebbe scoppiata una violenta lite, culminata in un’aggressione. La donna avrebbe afferrato un coltello da cucina di 30 cm e ha colpito più volte il marito, ferendolo al torace. Un fendente ha perforato un polmone, lasciandolo in prognosi riservata. La 45enne è stata arrestata in flagranza per tentato omicidio.

L’uomo, già privo di conoscenza e riverso in una pozza di sangue, è stato soccorso dai sanitari del 118, chiamati dai vicini. I sanitari, intervenuti sul posto, gli hanno fornito le prime cure prima di trasportarlo all’ospedale di Reggio.

Lite furiosa a Reggio Emilia, donna accoltella il marito: fermata dai carabinieri

I carabinieri hanno intanto fermato la donna, accusandola di tentato omicidio, e hanno sequestrato il coltello da 30 centimetri, di cui 18 di lama. Le indagini, sotto la direzione della Procura, proseguono per chiarire il movente, la dinamica esatta e la successione temporale dell’aggressione.