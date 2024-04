A San Gennaro Vesuviano si è consumata una lite in un piccolo market che ha portato all’arresto del titolare originario del Bangladesh. L’uomo, per motivi ancora da comprendere, ha aggredito uno dei carabinieri che erano entrati nel market per un controllo, sferrandogli una coltellata alla mano.

Market, carabiniere accoltellato dal titolare: l’aggressione

In 20 anni in Italia non aveva mai avuto un problema con la giustizia, e anche per questo sorprende quanto è avvenuto nelle scorse ore nel market di cui era diventato titolare. I carabinieri erano entrati nel supermercato per un semplice controllo e, senza alcun apparente motivo, il titolare originario del Bangladesh ha estratto un coltello e ha colpito alla mano uno degli agenti. L’uomo, rimasto ferito dall’arma da taglio, ha reagito immobilizzando il titolare del negozio.

Market, carabiniere accoltellato dal titolare: l’arresto

I suoi colleghi hanno poi proceduto ad arrestare il cittadino straniero che, ora, è stato messo agli arresti domiciliari. Il carabinieri ferito è stato accompagnato dalla pattuglia all’ospedale più vicino. L’agente ha ricevuto una prognosi di 7 giorni, la ferita non sembra essere troppo grave e non ci sono state ulteriori complicazioni.