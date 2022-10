Lividi in faccia e sul corpo da anni, la storia di una 19enne: “Sembrano centinaia di aghi”

Lividi in faccia e sul corpo da anni, la storia di una 19enne affetta da una malattia per la quale nessun medico ha ancora stabilito diagnosi e cura

Da quando era adolescente ha lividi in faccia e sul corpo che la deturpano da anni, la storia di una 19enne che all’Independent ha spiegato: “Sembrano centinaia di aghi”. La britannica Nancy Morel ha delle misteriose macchie cutanee che la affliggono dal 2015 e dopo aver consultato decine di luminari della medicina si è rassegnata: non si capisce da dove vengano e non si sa come farle andare via.

Il caso di quei virulenti lividi resta oggetto di studio e Nancy ha spiegato al media del Regno Unito: “Tutta la mia pelle si infiamma per quelle che sembrano eruzioni cutanee e lividi. Sembra costantemente che centinaia di aghi entrino ed escano, è molto doloroso”.

Lividi in faccia e sul corpo di Nancy da anni

Nancy venne stata colpita dagli sfoghi cutanei nel 2015, all’età di 12 anni: faceva spesa con sua madre quando le sue labbra divennero enfiate e livide.

Al pronto soccorso del Milton Keynes University Hospital le dissero che era stata una reazione allergica all’ibuprofene. I test però non furono mai in grado di asseverare quella diagnosi e nel 2021 addirittura Nancy vide comparire una grossa macchia rossa su tutto il viso.

“Ormai ho smesso di curarmi”

Ha spiegato la 19enne: “I medici e l’ospedale non sanno ancora cosa sia e il giorno prima del mio 16mo compleanno ho deciso di smettere di provare nuove cure perché stavano influenzando la mia vita quotidiana”.

La diagnosi più probabile sembra essere quella di una vasculite orticarioide, una malattia rara in cui i vasi sanguigni si gonfiano. Ha chiosato la giovane: “Ci sono stati periodi in cui non potevo andare a scuola. Per fortuna nessun bullo mi ha mai presa di mira, ma sono stati tutti carini con me”.