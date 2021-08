Macchie cutanee del visto: le cause e i rimedi naturali

Le macchie cutanee sul viso possono essere antiestetiche, ma è possibile attenuarle e prevenire con la migliore crema a base naturale che le elimina.

Il viso è un aspetto molto importante della bellezza della donna e bisogna trattarlo con la giusta beauty routine. Può capitare che sul viso compaiano delle macchie cutanee, un inestetismo che preoccupa molte donne, ma che è possibile attenuare con le migliori soluzioni e rimedi a base naturale. Vediamo insieme quale scegliere e come usarla.

Macchie cutanee viso

Un inestetismo che preoccupa molte donne e che è molto comune. Le cause, il colore, la forma tendono a differire da un soggetto all’altro, ma una donna su tre, poco prima dei 40 anni, sicuramente ha riscontrato sul proprio viso delle macchie cutanee. Con questo termine si fa riferimento a delle discromie cromatiche che possono essere circoscritte o diffuse.

Le più comuni hanno un colore scuro, sono iperpigmentate o macchie brune che sono molto diffuse tra le donne. Non sono tutte uguali, infatti tendono a distinguersi due principali tipi di macchie della pelle. Possono essere localizzate, come le lentigo solari o le macchie dell’età oppure i segni lasciati dall’acne. Sono delle macchie cutanee che presentano le seguenti caratteristiche.

Si distinguono proprio perché sono di forma rotonda oppure ovale dal contorno che è molto ben definito. Solitamente sono isolate o in piccoli gruppi e tendono a formarsi, non solo sul viso, ma anche sulle mani e il décolleté. Ci sono poi quelle diffuse, quali il melasma che tende a manifestarsi con la forma irregolare, con bordi non ben definiti e molto estese.

In questo caso, si trovano sul labbro superiore, le guance e anche la fronte. Per trattarle e cercare di prevenirle, è bene adottare una protezione adeguata all’esposizione al sole e curare la pelle del viso con degli scrub e dei prodotti specifici, quali ClearSkin, una crema contro le macchie cutanee.

Macchie cutanee viso: cause

Sono degli inestetismi che tendono a comparire sul viso, a prescindere dall’età, il sesso oppure l’etnia. Si manifestano con l’avanzare dell’età e cambiano in base al colore, la dimensione oppure la forma. Prima di conoscere il trattamento adatto, è bene capire quali sono i fattori e le cause per cui si manifestano.

Solitamente i fattori scatenanti possono essere la genetica, l’invecchiamento cutaneo, le radiazioni solari, determinate patologie oppure può dipendere da una questione ormonale. Le lentigo senili sono delle macchie di forma rotonda che tendono a formarsi a causa dell’invecchiamento cutaneo della pelle oppure per via di di una alimentazione scorretta o inquinamento ambientale che possono avere effetti deleteri e nocivi sul viso.

Le lentigo solari note come macchie solari si chiamano in questo modo in quanto dipendono da una eccessiva esposizione al sole. Tendono a colpire soprattutto adulti. Nei soggetti over 50 in cui il ricambio cellulare è particolarmente lento, queste macchie cutanee tendono a non regredire e rimangono scure e iperpigmentate.

Le efelidi sono delle macchie di colore bruno dalla forma tondeggiante od ovale e sono causate dall’esposizione al sole, ma anche e soprattutto da fattori genetici ed ereditari. Tendono a comparire nei primi anni di vita in coloro che hanno la pelle molto chiara. Le lentiggini sono dovute dalla presenza dei melanociti. Vi sono poi delle macchie cutanee che dipendono da alcune patologie che interessano il fegato, intestino o anche le ghiandole surrenali.

Macchie cutanee viso: miglior rimedio

Per prevenire e trattare le macchie cutanee che si presentano sul viso, è bene scegliere il miglior prodotto in circolazione. Tra le varie soluzioni, vi è ClearSkin, una crema per le macchie a base naturale che tende a ridurle, soprattutto nelle aree maggiormente colpite, quale viso o collo. Grazie a questa crema, il viso torna a essere giovane e splendente.

Schiarisce la pigmentazione delle macchie in modo da uniformarla al colore della pelle. Non crea nessun tipo di contrasto e si ha una pelle dall’aspetto sano e con un bel colore uniforme e omogeneo. Un prodotto cosmetico dalla consistenza fluida. Ha una azione coprente e profonda che interviene sulla pelle in modo che sia compatta. Si differenzia da altri prodotti proprio perché elimina le macchie cutanee e tutte le altre discromie.

Grazie ai suoi benefici immediati, è riconosciuta dagli esperti e dai consumatori, la migliore crema ufficiale contro le macchie cutanee. Per chi volesse ordinarla (o per saperne di più) può cliccare qui o sulla seguente immagine

Adatto sia a chi ha le rughe molto profonde e ai soggetti avanti con l’età, ma è consigliato anche alle pelli particolarmente giovani. ClearSkin è una crema senza controindicazioni o effetti collaterali dal momento che è naturale al 100%. Si basa sui seguenti ingredienti:

Papaya: migliora l’aspetto della pelle, idrata e ha una azione anti-età dando alla pelle un aspetto luminoso

migliora l’aspetto della pelle, idrata e ha una azione anti-età dando alla pelle un aspetto luminoso Camomilla: aumenta l’effetto schiarente, oltre a essere un componente molto presente in vari prodotti del genere

aumenta l’effetto schiarente, oltre a essere un componente molto presente in vari prodotti del genere Aloe: rigenera la pelle, la nutre in profondità, oltre ad avere effetti e benefici antinfiammatori

rigenera la pelle, la nutre in profondità, oltre ad avere effetti e benefici antinfiammatori Prugna dolce: ricca di nutrienti, mantiene la pelle sana e combatte i radicali liberi.

Molto facile da applicare ed è possibile farlo in tempi rapidi. Bisogna pulire e detergere l’area interessata, prendere un po’ di questa crema e massaggiare nella zona del viso e del collo che presentano le macchie cutanee. Infine, lasciare assorbire per una pelle che sia pulita e giovane. Un prodotto made in Italy dagli ottimi risultati come rivelano le consumatrici.

Dal momento che è una crema originale ed esclusiva, quindi non ordinabile online, bisogna digitare il sito ufficiale del prodotto, inserire i propri dati nel modulo e inviarlo. ClearSkin è in promozione al prezzo di 49€ per una confezione invece di 82 con diverse offerte di cui approfittare con la spedizione gratis. Per il pagamento, è possibile Paypal, la carta di credito o anche in contanti al corriere.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.