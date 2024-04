Living Certosa, la mostra fotografica che da vita al quartiere

Milano, 19 apr. (askanews) – Una fetta importante di Milano prende vita. Grazie all’arte della fotografia. Da martedì 16 aprile a fine giugno 2024, il Milano Certosa District presenta la mostra diffusa LIVING CERTOSA dell’artista visivo Robin Lopvet a cura del collettivo Kublaiklan. Un racconto artistico sull’evoluzione del distretto, sviluppato attraverso una serie inedita di collage fotografici in grande formato, a documentare in chiave ironica e accattivante il processo di riqualificazione in essere e la comunità locale presente. Abbiamo parlato con Rica Cerbarano, Membro Kublaiklan:

“Living Certosa è una mostra diffusa frutto di un progetto commissionato ad hoc e realizzato insieme a Robin Lopvet, artista francese che ha lavorato con la comunità del quaritere documentando e fotografando le persone che ci vivono e lavorano. Ha costruito poi dei collage digitali che partono dalla realtà per poi estrapolarle nei frammenti, rimontandole in maniera creativa ed ironica. La fotografia non è solo una forma d’arte, per noi è un vero e proprio dispositivo teso a generare relazioni, connessioni ed esperienze. In questo senso una mostra può essere l’inizio di qualcosa, un mezzo per trasferire conoscenze ed energie a chi la visita. Lo spazio pubblico è il modo migliore per avere un impatto tangibile sulla società”.

Installazioni e gigantografie di vita quotidiana. L’arte, fotografica in questo caso, come dispositivo utile all’opera di riqualificazione del quartiere a cui sta andando incontro tutto il distretto. Ha poi parlato Roberta Pacifici, Direttore Marketing RealStep:

“Milano Certosa District è un’intersezione di quartieri che stiamo rigenerando da anni. Il progetto è grande perché stiamo rigenerando immobili sparsi nel quartiere con una filosofia: mettiamo la persona al centro del nostro progetto di riqualificazione. La persona guida tutte le nostre scelte, sia l’identificazione delle attività commerciali, sia le azioni sociali che andiamo a proporre nel distretto”.

Creare connessioni, legami e rapporti con il tessuto urbano tramite la fantasia e l’immaginazione. Portando avanti progetti che, come mostra il Milano Certosa District, possano portare a una massiccia e intrigante opera di riqualificazione e rigenerazione urbana sostenibile di ex aree industriali.