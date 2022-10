I sondaggi che condannavano la sua scelta e la mesta retromarcia di Liz Truss che adesso non tasserà più i ricchi britannici, salta il piano fiscale

Liz Truss non tasserà i ricchi, salta il piano fiscale ed il progetto di crescita della premier britannica si arena perché fa crollare la Borsa e i Tory. Paese che vai, patrimoniale che “non trovi”. Il piano di sviluppo del Regno Unito a firma della premier Liz Truss non va avanti perché ha scatenato le ire del partito conservatore e dei mercati finanziari.

Liz Truss non tasserà i ricchi

Tassare i ricchi in un paese a guida di un partito che i ricchi li rappresenta per parte storica o maggioritaria non è stata una buona idea e le rilevazioni, in particolare quella di YouGov, avevano dato il partito laburista all’opposizione con un “distacco senza precedenti di 33 punti”. Secondo quel sondaggio il 54% degli interpellati avrebbe votato Labour e solo il 21% avrebbe optato per i Tory. A quel punto la sterlina aveva iniziato la sua discesa e i titoli di Stato erano andati in sofferenza.

I sondaggi e la retromarcia della premier

Tutto questo mentre i tassi d’interesse sono cresciuti. La mazzata finale l’aveva data la parte del sondaggio per cui l’86% degli interpellati aveva affermato che il Governo avesse ormai perso il controllo dell’economia. Insomma, quanto è bastato per spingere la prima ministra britannica a quella che Il Tempo ha definito una “umiliante marcia indietro fino all’annuncio che prevede la cancellazione della proposta di rimuovere l’aliquota del 45% per i redditi oltre 150 mila sterline”.