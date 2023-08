Belen esplode sui social, la replica ai pareri non richiesti dei fan dopo le ...

Belen esplode sui social, la replica ai pareri non richiesti dei fan dopo le ...

Dopo le foto a cavallo con Elio Lorenzoni e la pioggia di pareri non richiesti, Belen pubblica uno sfogo tra le sue Instagram Stories.

Belen Rodriguez non ne può più di commenti e pareri non richiesti sulla sua vita privata ed ecco, allora, che arriva lo sfogo della showgirl argentina postato tra le sue Instagram Stories poche ore dopo la bufera social scatenata dalle foto a cavallo con Elio Lorenzoni pubblicate sul suo profilo.

Lo sfogo di Belen dopo le foto a cavallo con Elio Lorenzoni

Belen continua a monopolizzare il gossip. Un nuovo acceso dibattito si è scatenato sul web dopo la condivisione su Instagram di alcuni scatti da parte della showgirl argentina. Nelle foto, l’ex conduttrice si è mostrata a cavallo insieme a un uomo il cui volto è stato volutamente sfocato. Molti followers dell’ex moglie di Stefano De Martino hanno ipotizzato che il misterioso cavaliere sia l’imprenditore Elio Lorenzoni, con il quale avrebbe avuto un flirt mentre frequentava Antonino Spinalbese (padre della secondogenita di Belen) e con il quale avrebbe ricominciato ad avere una storia dopo l’ennesima separazione dal marito.

Le indiscrezioni diffuse dopo gli scatti rubati dai paparazzi alla festa di compleanno di Ignazio Moser hanno rafforzato la tesi della liaison tra Belen e l’imprenditore. L’attenzione rivolta alla sua vita privata, però, ha infastidito la showgirl che ha deciso di rispondere agli haters pubblicando una particolare storia su Ig.

Il post

“Se fossi in te…”, “Io al tuo posto farei…”, “Se posso darti la mia opinione non richiesta…”. Sono alcune delle frasi che si leggono nella Instagram Story di Belen. Si tratta di frasi che provengono dalla pagina di Paolo Borzacchiello, scrittore, consulente e imprenditore italiano. Nel post originale, a queste espressioni, segue il commento: “I pareri dovrebbero essere come il parmigiano sugli spaghetti: solo su richiesta”.

In questo modo, quindi, l’ex conduttrice de Le Iene ha fatto intendere di mal sopportare le continue critiche e i costanti giudizi sulla sua vita privata.