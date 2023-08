A fare chiarezza sullo status sentimentale di Stefano De Martino, ci ha pensato Adelaide, sorella del conduttore, che ha rivelato se il fratello sia ancora single o no dopo la rottura con Belen Rodriguez.

Stefano De Martino è single: la conferma della sorella Adelaide

A fronte dei pettegolezzi che vedevano l’ex ballerino di Amici impegnato in una liaison con Beatrice Vendramin, pare che De Martino sia single dopo l’ennesima rottura con Belen. A confermare lo status sentimentale del conduttore è stata sua sorella Adelaide, recentemente intervenuta sui social.

La nuova e improvvisa separazione tra De Martino e la Rodriguez continua a riempire e monopolizzare l pagine del gossip italiano. La notizia, pur non essendo stata confermata né smentita dai diretti interessati, appare ormai evidente mentre proliferano ipotesi sull’allontanamento. Gli ex coniugi stanno trascorrendo le vacanze separati ma, anche se non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali, alcuni fan hanno notato delle frecciatine su Instagram che la showgirl argentina ha postato. Le frecciatine riguardano presunti tradimenti dell’ex marito. A simili insinuazioni, però, il conduttore non ha mai risposto.

I rumors

Poco dopo la rottura, sembrava che sia De Martino che Belen fossero impegnati in altre storie. Se la relazione della Rodriguez con l’imprenditore Elio Lorenzoni sembra ormai cosa certa, l’ex ballerino di Amici non sarebbe in realtà legato alla modella Vendramin. I due, infatti, sarebbero soltanto amici.

Gli ultimi rumors apparsi sul web, infatti, suggeriscono che il conduttore sia single. Nell’ultimo servizio fotografico diffuso da Chi, De Martino si trova in barca con alcuni amici. La descrizione del settimanale di Alfonso Signorini recita quanto segue: “Crociera da single per Stefano De Martino. Prima di tornare in tv e al teatro, il conduttore si gode gli ultimi giorni in barca tra amici, ricci di mare, vino bianco ghiacciato e nessuna nuova fiamma in vista”.

Al post condiviso da Chi su Instagram, ha messo un like la sorella di De Martino, Adelaide. In questo modo, la donna sembra aver confermato che nessuna nuova donna abbia sostituito Belen nel cuore del fratello.