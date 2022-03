Lockdown a Shanghai, tremano le borse cinesi: occhio anche alla guerra

Il nuovo lockdown a Shanghai ha effetti negativi sulle borse cinesi

Il lockdown danneggia l’economia. L’abbiamo vissuto sulla nostra pelle e le borse di tutto il mondo sono state devastate dalle drastiche chiusure. La Cina sta tornando a rivivere l’incubo del Covid-19 e del lockdown. Gli effetti di quest’ultimo stanno influenzando negativamente le borse cinesi.

Il lockdown a Shanghai pesa alle borse cinesi

Dopo l’annuncio di un lockdown duro a Shangai, i titoli delle brose cinesi hanno iniziato a tremare e con loro tutti gli investitori. Si apprende da Borsa Italiana che l’indice delle blue chip Csi 300 ha terminato la giornata di contrattazioni in calo dello 0,6% ai minimi da due settimane, mentre il Shanghai Composite e’ riuscito a difendere un +0,1%.

Penalizzati anche i titoli energetici a causa dell’introduzione del lockdown a Shangai. Bene invece il listino di Hong Kong, sostenuto dagli acquisti sui titoli tecnologici.

Anche la guerra ha pesanti effetti negativi

Oltre al lockdown, a danneggiare gli affari vi è inoltre la guerra tra Russia ed Ucraina, anche per questo il calo dei titoli energetici è stato significativo. Gli invesitori non vogliono prendere decisioni al buio e sono in attesa di risvolti positivi nelle trattative tra i due Stati coinvolti nel conflitto.

Una situazione che tiene in bilico il mondo intero.