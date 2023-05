Mariacristina Buttignoni è morta a soli 59 anni, poche ore prima del funerale di sua madre, Enrica Pedrinazzi, di 83 anni. Una triste coincidenza avvenuta a Lodi.

Lodi, 59enne muore poche ore prima del funerale della madre

Nel pomeriggio di ieri, 17 maggio, una donna di soli 59 anni è morta dopo una lunga malattia. Il triste fatto è accaduto a Lodi. Mariacristina Buttignoni è scomparsa poche ore prima del funerale dell’anziana madre, Enrica Pedrinazzi, di 83 anni, che è mancata solo pochi giorni fa. Proprio ieri, a San Bernardo, si è tenuta la cerimonia funebre. Il funerale di Mariacristina, invece, si terrà in Duomo nella giornata di venerdì 19, alle ore 9 del mattino, per sua esplicita volontà proprio per dare la possibilità agli ospiti della residenza di partecipare.

Chi era Mariacristina Buttignoni

Mariacristina Buttignoni era molto conosciuta a Lodi. Da sempre si era spesa per aiutare gli altri, fin dai tempi in cui era attivista per Amnesty International, ma soprattutto con la sua attività nell’ambito della Fondazione Danelli, dove era coordinatrice e responsabile del centro diurno. La sua scomparsa ha colpito profondamente tutta la comunità, che conserverà un importante ricordo della donna.